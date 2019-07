Maltempo, 78 i millimetri di pioggia caduti su Alba in poche ore: "Valori da stagione autunnale"

Dai 50 di questa mattina è salita ai 78 millimetri di pochi minuti fa la quota di pioggia scesa sulla città di Alba dall’inizio dell’intensa precipitazione in corso dal pomeriggio di ieri sull’Albese.

La rilevazione è quella effettuata dal pluviometro della stazione di monitoraggio Arpa situata presso il ponte albertino.

"Valori più propri della stagione autunnale e sicuramente importanti, considerato che siamo a luglio", commenta dal municipio la responsabile della Protezione civile comunale, Laura Campigotto.

Sempre in municipio la stessa dirigente ha intanto incontrato i referenti dei vari gruppi volontari di protezione civile impegnati in queste ore insieme ai tecnici comunali nel monitoraggio delle criticità che privati cittadini stanno segnalando da varie zone cittadine.

"Si tratta perlopiù di piccoli allagamenti nelle strade, fossi da ripulire e cadute di rami", spiega ancora Campigotto, che annuncia per il primo pomeriggio un nuovo punto della situazione coi volontari.

"Siamo impegnati in giro per la città per monitorare le varie criticità che riscontriamo e ci vengono segnalate in queste ore dai cittadini", conferma il neo assessore alla Protezione Civile Massimo Reggio, nell’attesa che, così come previsto dalle previsioni meteo, la stretta di maltempo che ha interessato l’Albese possa attenuarsi già dal pomeriggio.