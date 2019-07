Maltempo causa allagamenti sulle strade di Alba, in campo i volontari della protezione civile

Protezione civile in campo ad Alba per monitorare la situazione maltempo date le forti piogge che dal tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, stanno interessando tutta l’area di Langhe e Roero.



Nella serata di ieri diversi allagamenti sono stati registrati nelle zone di corso Europa e di corso Cortemilia, già in passato pesantemente colpite dagli effetti del maltempo, rendendo difficoltosa la viabilità per le strade invase dall’acqua e causando anche problematiche a danni di alcuni garage privati, invasi dall’acqua anche a causa delle fognature andate in pressione, richiedendo l’intervento dei tecnici comunali.



Le stesse zone rimangono quelle maggiormente interessate dagli effetti della forte portata d’acqua che sta scendendo un po’ in tutta la zona ancora questa mattina.



Al comando della responsabile di Protezione Civile del Comune di Alba, la dottoressa Laura Campigotto, i diversi gruppi di volontari attivi in città (Protezione Civile comunale, Proteggere Insieme, Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Misericordie e Croce Rossa Italiana) stanno in queste ore monitorando le diverse zone cittadine per registrare il verificarsi di eventuali criticità, che al momento sembrano limitate alla presenza di allagamenti sulle stesse strade di corso Europa, corso Cortemilia e vie limitrofe, e alla caduta di un albero in strada Ghiglini.



Alle ore 11,30 i responsabili dei vari gruppi si ritroveranno in municipio per fare un punto della situazione.