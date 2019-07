Divelti alcuni dei paletti che illuminano il sentiero dell'area di San Macario a Vernante

Un progetto che parte da lontano e che, ormai praticamente terminato, attende solo di essere inaugurato. E' quello della "riqualificazione dell'ingresso nord di Vernante, con il rifacimento della pista ciclabile e la sistemazione dell'area di San Macario".

Un sentiero che arriva fino a Robilante, percorribile in sicurezza anche nelle orer serali grazie all'illuminazione segnapasso: dei paletti che illuminano ma senza creare inquinamento luminoso.

Da quando sono stati installati, sono già stati vandalizzati più volte. Ogni volta sono stati rimessi a posto dalla ditta che sta ancora ultimando i lavori ma, una volta finiti, il sentiero diventerà di pertinenza del Comune e anche i relativi costi di manutenzione.

La strada è spesso usata anche per il passaggio delle mandrie. Potrebbero essere loro, anche, responsabili del continuo abbattimento di alcuni dei paletti. Proprio per ovviare al problema, alcuni sono stati posizionati in modo diverso, ma non è bastato.

Nella giornata di sabato 13 luglio alcuni, come evidenziato nelle foto, risultavano nuovamente abbattuti. La cosa è successa più volte, ci dicono dal Comune, che conosce la problematica: "Speravamo in un miglior senso civico", il commento.