Nella mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, l'equipe medico sanitaria ha soccorso un uomo di 75 anni, pare di nazionalità francese, per un dolore toracico che lo ha colpito nei pressi del Colle dell'Agnello.

L'elisoccorso non è potuto intervenire, impossibilitato all'atterraggio per la neve che sta cadendo in queste ore sulle nostre vallate. Sul posto sta intervenendo la medicalizzata. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.