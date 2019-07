Scontro tra tre auto poco fa Savigliano. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 16 all'uscita della città verso Cavallermagiore sulla Sp20.

Dalle prime ricostruzioni parrebbe che due vetture siano andate a fuoco.



Tre i feriti presi in carico dall'equipe medico sanitario: due non sono in pericolo di vita (codici verdi). C'è un ferito grave che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano. Non si conoscono le generalità.