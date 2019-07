Volontari in azione: online il calendario autunnale del CSV Società Solidale

È online il calendario formativo autunnale del CSV Società Solidale. È già possibile iscriversi a tutti i percorsi formativi in partenza nei mesi di settembre e ottobre.

La formazione organizzata da Società Solidale è un’occasione importante perché offre la possibilità di migliorare le competenze dei volontari oltre a stimolare e valorizzare lo sviluppo di capacità proprie nelle singole organizzazioni.

I primi corsi in partenza:

SICUREZZA - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO BASSO

Sabato 21 Settembre - Cuneo c/o Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata Corso: 8 ore 9 - 13 e 14 -18

ADDETTO PRIMO SOCCORSO - RISCHIO BASSO

Martedì 24, Giovedì 26 e Sabato 28 Settembre - Cuneo c/ Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata corso:12 ore - il martedì e giovedì 20 - 23 e il sabato 9 - 13 e 14 - 18

ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO

Sabato 5 Ottobre - Cuneo c/o Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata corso: 4 ore 9 - 13

COMUNICAZIONE ESTERNA

Sabato 12 ottobre - Cuneo c/o Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata corso: 8 ore 9 - 13 e 14 -18

(Il corso si svolgerà anche a Saluzzo il 16 Novembre)

FUND RAISING

Sabato 19 ottobre - Fossano c/o Hostello F. Sacco

Durata corso: 6 ore 9.30 - 13 e 14 - 16.30







Iscrizione online da tutti i dispositivi pc,smartphone e tablet in pochi clic, per consultare i corsi e prenotare il proprio corso consultare il sito CSV http://www.csvsocsolidale.it/i-nostri-servizi/formazione-csv/ Ricordiamo che i corsi sono rivolti ai volontari operanti in ETS - Enti del Terzo Settore della Provincia di Cuneo e accreditati al CSV.

Per informazioni specifiche: Referente Formazione c/o Società Solidale – Clara Napoli tel. 0171605660, formazione@csvsocsolidale.it.