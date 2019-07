In antemprima assoluta il film “Il mangiatore di pietre” a Piasco

Il 18 luglio alle ore 21.00 in anteprima assoluta presso la Sala Polivalente “Dott. Serra” di Piasco verrà proiettato Il mangiatore di pietre. Il film, diretto da Nicola Bellucci, è tratto dall’omonimo libro di Davide Longo che sarà ospite gradito della serata.

Il mangiatore di pietre è già stato presentato al Torino Film Festival ed al Trento Festival 2019. È stato girato in Ticino, ma anche in valle Varaita nei comuni di Piasco, Brossasco, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino e Pontechianale ed hanno partecipato alla sceneggiatura molte persone del luogo.

Per questo motivo la Pro Loco di Piasco ha ritenuto doverosa la proiezione del film in valle. Si tratta di un noir forte ed amaro: non è soltanto la cronaca di un omicidio ma anche la storia di una comunità da cui emergono rapporti conflittuali, valori ed affetti. Cesare (Luigi Lo Cascio – il protagonista) è un ex contrabbandiere che trova in una valle remota, il corpo assassinato del figlioccio Fausto.

Cesare lo aveva avviato al contrabbando, ma i due si erano poi allontanati dal momento in cui Fausto aveva deciso di occuparsi anche del traffico di droga.

Il protagonista, non volendo essere coinvolto, aveva preferito vivere di lavori occasionali. La trama si infittisce quando la polizia incomincia ad indagare sull’omicidio: inizialmente si pensa che Fausto sia stato ucciso per motivi legati alla droga, per poi scoprire che in realtà il vero nemico è qualcuno di completamente inaspettato…

Seguiranno poi le proiezioni nei giorni 19, 20 e 21 luglio alle ore 21.30.