Bollicine e grano antico d'Alta Langa: è festa d'estate a Clavesana venerdì 19 luglio dalle 20 nell'ex scuola elementare delle Surie

Bollicine, musica, rosé e pasta d’Alta Langa: questi gli ingredienti della festa d’estate che Cantina Clavesana organizza venerdì 19 luglio dalle 20 sotto le stelle alle Surie. Una suggestiva serata a prendere il fresco nel cortile dell’ex scuola elementare ristrutturata e adibita a location per eventi dalla cooperativa.

La serata è organizzata insieme al Pastificio Allemandi di Carrù, partner della cantina: dalle 20 proposta enogastronomica con pasta a km zero (rigatoni integrali di farina ai 4 cereali e fusilli di grano khorasan coltivati in Alta Langa) in abbinamento allo spumante metodo classico e il rosé di Dolcetto della Cantina. Musica con dj. Consigliamo scarpe comode e maglioncino.

Posti limitati. Info e prenotazioni: 0173 790451, manuela@inclavesana.it