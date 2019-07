Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 16 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO K-DOME

"Sogno ad occhi aperti, sarà che la notte dormo poco" Kai Leclerc. Il circo gonfiabile K-DOME arriva a Piozzo. E avete capito bene: gonfiabile, 400m quadri a rappresentare il teatro del futuro. Un gruppo di artisti che hanno viaggiato per tutto il mondo: da Montecarlo a Las Vegas; teatro, circo e spettacolo per sovvertire le leggi di gravità e lasciare tutti a bocca aperta. Il Baladin Open Garden apre alle 18.00 con la cucina "street" e ben 16 spine a disposizione per provare tutte le nostre birre vive . E' possibile prendere i biglietti gratuiti dalle 20.00. Spettacolo unico alle 21, per un massimo di 200 posti. Il circo che non avete mai visto vi aspetta nel nostro parco!





MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO K-DOME

Una nuova esperienza di spettacolo al Baladin Open Garden. Alle 21.00 potrai goderti l'incredibile viaggio nel super circo gonfiabile di Kai Leclerc: K-DOME. Scopo della serata? Sorprendere, stupire, incantare e sbalordire. Affidate il vostro divertimento a noi per portare grandi e piccini in un mondo magico e divertente. Dalle 18.00 potete entrare nel parco della birra e gustarvi tanti ottimi piatti della nostra cucina in barbecue style, vegano e vegetariano, pizza, dolci, gelati... Biglietti disponibili gratuiti dalle 20.00. Spettacolo unico alle 21.00





GIOVEDI’ 18 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO K-DOME

Rullo di tamburi per il super circo K-DOME del uomo più incredibile e strabiliante che ci sia: Kai Leclerc. Lui che fa passeggiate a testa in giù e vola in mezzo al pubblico. E poi c'è chi racconta storie, chi è clown, alcuni sono addirittura domatori di pesci. Ma più semplicemente sono tutti visionari e maghi del divertimento. Un circo adatto a tutti, grandi e piccini in una struttura gonfiabile e climatizzata. Spettacolo unico alle 21 con possibilità di ritirare i biglietti gratuiti alle 20 presso le nostre casse. Non dimenticarti che il parco apre alle 18 e sa accontentare i gusti di tutti con le nostre proposte in stile Baladin e tanta buona birra Baladin.





VENERDI’ 19 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO K-DOME

"Quello che vedrai oggi è un luogo. Ma non un luogo ordinario. È fatto d'aria e ci puoi mettere tutto lo spettacolo che vuoI!" Kai Leclerc. Il circo K-DOME gonfiabile e climatizzato è pronto a portarci in un mondo unico fatto di stupore ed esperienze, creatività, forza ed emozione. Ma attenzione ci sono solo 200 posti a disposizione! Biglietti gratuiti alla cassa dalle 20.00. Spettacolo alle 21! Per tutta la sera birra viva Baladin e cucina street! Non dimenticarti dell'area cocktail interamente dedicata alla birra con tanti miscelati da provare. MOSCOBEER: vodka, lime, zenzero e top di Nazionale Baladin. Circo e divertimento per un venerdì sera unico!





SABATO 20 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO K-DOME

"L'uomo che cammina sul soffitto". Lo spettacolo più noto di Kai Leclerc nel suo incredibile circo K-DOME fatto d'aria, gonfiabile e climatizzato (per non farvi mancare niente!). Ultimo weekend di tour a Piozzo nel Baladin Open Garden. Un uomo che vi porterà in un mondo sottosopra tra illusionismo, passeggiate a testa in giù, comicità e tante tante acrobazie. Venite a condividere le vere emozioni nel circo del futuro. Un luogo magico dove i grandi tornano piccini, e i bambini viaggiano con la fantasia! Dalle 18 cucina street e birra Baladin nel parco. Biglietti gratuiti disponibili alle 20 in cassa. Spettacolo unico alle 21. Che cosa stai aspettando?





DOMENICA 21 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CIRCO K-DOME

La domenica inizia al mattino presto e abbiamo tutto il necessario per donarvi una giornata unica. Visita guidata alle 10.30 con Teo nel mondo Baladin (su prenotazione a visite@baladin.com). Per tutto il giorno cucine street e birre Baladin per dissetarvi e saziarvi! Nel pomeriggio non perderti l'occasione di incontrare le aziende agricole nel laboratorio delle 14,30: Adriana con le sue incredibili erbe di montagna, Mauro con frutta e verdura e Michela con nocciole e nasci. Alle 16 Marta ti aspetta nella cioccolateria per portarto nel gustoso mondo del cioccolato. E la sera? Kai Leclerc e il suo circo gonfiabile per l'ultima sera nel nostro parco. L'ultima occasione per vedere il circo sottosopra a Piozzo! Biglietti disponibili in cassa dalle 20.00 e spettacolo unico alle 21! Vi aspettiamo.