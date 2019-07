Il salto dell’acciuga diventa sagra a Prato Nevoso: appuntamento l'ultimo weekend di luglio

Come nelle pagine del bel libro di Nico Orengo “Il salto dell’acciuga” l’ultimo weekend di luglio a Prato Nevoso “il mondo marinaro si fonde a quello contadino” con questo “pesce di montagna” che si conserva nel tempo per una tre giorni all’insegna innanzitutto della buona cucina.

Tre giorni dedicati per intero alla prima edizione della “Sagra dell’acciuga”. L’appuntamento è per venerdì 26 luglio (e per tutto il week end) al borgo Stalle Lunghe che per l’occasione si trasformerà in una sorta di borgo marinaro tra allestimenti dedicati e bancarelle dove questo piccolo pesce che ha fatto la fortuna di tanti cuneesi sarà l’autentico protagonista. D’altronde l’obiettivo degli organizzatori è chiaro: “Porteremo a Prato Nevoso più di trentamila acciughe pescate direttamente dai nostri marinai di fiducia nel Mar Ligure, pronte per essere degustate dai tanti turisti che affollano la località del monregalese in questi giorni d’estate”.

Ci sarà un menu che comprende pasta con sugo d’acciughe, acciughe impanate, acciughe sotto sale, fritto misto. Ma chi preferisce potrà accontentarsi di scegliere singoli piatti. E altre specialità che verranno proposte sul momento. Sempre tutte con le acciughe pescate nei fondali della Riviera dai marinai del peschereccio Angelo Padre. E come in tutte le sagre ci sarà tanto spazio per musica e divertimento poiché questo è il primo obiettivo degli organizzatori: non far mai annoiare quanti scelgono Prato per una vacanza o un weekend. Ma per dirla ancora con Orengo sarà soprattutto l’occasione per “scorgere l’anima di quel meraviglioso territorio che va dalla costa dell’estremo Ponente ligure fino alle valli del Cuneese, passando per le valli occitane da un lato e dall’altro per il confine italo francese”: con Prato Nevoso come ideale punto d’incontro tra mari e monti.

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/581949335662118/