Quattro passeggiate in notturna sulla "Strada Romantica delle Langhe e del Roero"

L’Associazione Turismo in Langa propone per il mese di agosto l’iniziativa “Notturni sulla Strada Romantica”, evento che ha il sostegno della “Strada Romantica delle Langhe e del Roero” e della Fondazione CRC, econ il patrocinio dell’ “Ecomuseo delle Rocche del Roero”. L'iniziativa ricalca un format del tutto simile a quanto già proposto durante tutta l’estate proprio da quest’ultimo, i “Notturni sulle Rocche”, con grande successo di pubblico.

Si tratta di quattro appuntamenti - venerdì 2 agosto a Benevello, martedì 6 agosto a Treiso, venerdì 9 agosto a Sinio e sabato 10 agosto a Neive – ognuno dei quali tocca una delle tappe panoramiche della “Strada Romantica”. I partecipanti sono attesi alle 20.45 (partenza alle 21) nella piazza principale o in altro luogo previsto dall’organizzazione. Muniti di torcia a pile e scarpe comode, dovranno percorrere un tratto di strada tra le vie del borgo e tra i suggestivi vigneti delle colline di Langa e Roero, patrimonio Unesco.

Meta intermedia della passeggiata sarà naturalmente la tappa romantica, sulla quale verrà messa in scena una breve ma coinvolgente animazione. Riprende, dopo una breve interruzione, la collaborazione con il giovane attore albese, Paolo Tibaldi, che proporrà brevi performance.

Ogni appuntamento sarà composto da una serie di narrazioni/racconti, nella forma della vijà (veglia notturna di tradizione popolare), apparentemente scomparsa, talvolta coinvolgendo la lingua stessa che ha permesso di tessere il tessuto sociale di Langhe e Roero: il piemontese..

Le serate saranno collegate tra loro da un tema, per aiutare i partecipanti ad immergersi completamente nella natura che li circonda. Terra, aria, acqua e fuoco: i quattro elementi della natura verranno trattati dal punto di vista sensoriale mediante la letteratura, la poesia e il teatro.

Si inizierà a Benevello venerdì 2 agosto, alle 21.00, con “Fra le vivaci braccia del vento”. Al termine della passeggiata ci si saluterà con una degustazione di vino e prodotti locali. Il ritrovo sarà in Piazza Castello, da dove si partirà per percorrere un percorso ad anello nella natura verde e selvaggia di uno dei primi paesi dell’Alta Langa. Il percorso è di medio-alta difficoltà e lunghezza.

La seconda tappa vedrà protagonista Treiso, martedì 6 agosto alle 21.00 con “Acqua umile, preziosa e casta”. Al termine della passeggiata verrà offerta una degustazione di vini di produttori locali. Il ritrovo sarà in Piazza Baracco, da dove si partirà per raggiungere la tappa romantica con vista sulle “Rocche dei sette fratelli”. Il percorso è di media difficoltà e di media lunghezza.

L’iniziativa proseguirà poi tra le colline di Sinio, venerdì 9 agosto alle 21.00 con “Terra madre terra”. Al termine della passeggiata è in programma una degustazione di vino di produttori locali. L’appuntamento per questa edizione è sotto i portici del “Nostro Teatro di Sinio”, da dove si partirà per raggiungere una delle tappe più panoramiche della Strada Romantica. Il percorso sarà di media lunghezza, in parte su asfalto.

Per concludere i “Notturni sulla Strada Romantica 2019”, sabato 10 agosto a Neive verrà invece proposta una serata alternativa, con la premiazione del contest fotografico “Il bello di perdersi” lanciato a fine marzo e giunto a conclusione con la fine della primavera, un aperitivo in collaborazione con la “Bottega dei 4 vini” del paese, la passeggiata notturna con lo spettacolo “Fuoco, cammina con me” dell’attore Paolo Tibaldi e un concerto finale di musica jazz del gruppo Swing Quartet.

Il costo di partecipazione ai Notturni sulla Strada Romantica è di 6 euro a persona (gratuito sotto i 10 anni): animazione e degustazione comprese. Non è necessaria la prenotazione. In caso di forte maltempo la passeggiata sarà annullata o rimandata. Per dettagli e informazioni sull’evento contattare Turismo in Langa: servizi@turismoinlanga.it;0173 364030.