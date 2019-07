Robilante: tutto pronto per la festa dedicata a Sant'Anna

Grande attesa a Robilante per la festa del paese dedicata a S. Anna.

Di seguito il programma:

- Venerdì 19 luglio con l'"Aperitour", dalle 19 sarà possibile passeggiare e prendere l'aperitivo mentre artisti di strada si esibiranno per le vie e piazze del paese che per l'occasione saranno chiuse al traffico.

Tra le varie animazione in piazza Resistenza è prevista anche una dimostrazione di moto da trial ed il concerto dei Dragon Attak alle 22.30.

- Sabato 20 luglio alle 21:30 tradizionale processione la statua accompagnata dalla banda musicale, la serata sarà illuminata dai fuochi campestri.

In piazza Caduti Patigiana "Talent show" in piazza Caduti partigiani.

- Domenica 21 luglio, dalle ore 16, in piazza Olivero, il Ludous animerà giochi per grandi e piccini, mentre il mago "Trabuk" si esibirà con giochi di magia, musica itinerante con Flavio & C, ed il laboratorio creativo di Fabrizio Caratto.

Alle 21, serata con dj Marco in piazza OliveroLunedì 21 luglio, alle 21 in pizza Olivero concerto della Grande orchestra di Sergio Berardo.

- Martedì 22 luglio, serata di Courente e Balet con Roby e Albert in piazza Resistenza alle 21.

- Mercoledì 23 luglio alle 21 all'oratorio partita di calcio "Alpini contro il resto del paese".

- Giovedì 24 luglio ore 20 si mangia la paella al centro incontri