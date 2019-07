Cervere, il Consiglio comunale riaccende i motori alla Consulta giovanile

Fra i punti in esame: l'assestamento generale e la verifica e ricognizione degli equilibri del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019-2021, la costituzione della Commissione Affari Istituzionali e la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale all'interno di vari organismi collegiali e consultivi, dalla Commissione agricoltura a quella per la tenuta dell'albo dei Giudici popolari. Sempre in questo contesto, la massima Assemblea elettiva cittadina eleggerà propri delegati e il Vicepresidente della Consulta Giovanile cittadina, ai sensi del regolamento che è in vigore dallo scorso mandato amministrativo quinquennale.

"Si tratta di uno dei punti centrali del nostro programma per il Bene Comune, in quanto attraverso la Consulta viene data attuazione specifica alle Politiche giovanili della Città. L'importante ruolo e contributo attivo dei nostri ragazzi e ragazze all'organizzazione e al successo del cartellone degli eventi estivi cerveresi da poco conclusi, è sotto gli occhi di tutti. La Notte Orange ha richiamato pubblico e coinvolto la Cittadinanza oltre ogni aspettativa, e non dobbiamo dimenticare l'impegno dei Giovani trasversale a tutti i settori e le manifestazioni che animano Cervere nel corso dell'intero arco dell'anno. Ringrazio il Consiglio comunale per la collaborazione intesa a far sì che la Consulta veda salvaguardata e rilanciata la propria continuità operativa. Grazie a tutti", è la dichiarazione del Sindaco Marchisio.