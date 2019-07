Consiglio regionale, l’albese Martinetti (M5S) vicepresidente della Commissione Trasporti

E’ andata all’albese Ivano Martinetti una delle due vicepresidenze toccate al Movimento Cinque Stelle nell’ambito delle nomine ai vertici delle commissioni del Consiglio regionale decise oggi dalla stessa assemblea.



L’ex consigliere comunale albese, nel maggio scorso eletto a Palazzo Lascaris, si occuperà di trasporti, mentre al collega alessandrino Sean Sacco è stata affidata la vicepresidenza della commissione bilancio.



"Un impegno importante su due temi cruciali per l'amministrazione regionale: i conti pubblici ed il trasporto, così come un segnale di attenzione del Movimento 5 Stelle nei confronti dei territori di Alessandria e Cuneo di cui Sacco e Martinetti sono espressione", fa sapere il gruppo penstellato in Consiglio regionale, che poi stigmatizza la "manovra sconcertante messa in campo dalla maggioranza" col doppio incarico affidato a Paolo Bongioanni (Fdi) quale presidente della Commissione Cultura e vicepresidente della Commissione Lavoro. "Una scelta che non ci sembra mirata a garantire l'interesse dei cittadini. Appare piuttosto come un modo poco elegante, da prima repubblica, per far quadrare i conti interni alla maggioranza". "Allo stesso modo condanniamo la scarsa rappresentanza femminile ai vertici delle Commissioni regionali e nella Giunta", si conclude la nota diffusa dal M5S.