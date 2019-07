In arrivo ad agosto in valle Stura e Maira la Guardia Medica Turistica

Dal 3 al 17 agosto per la Valle Stura e dal 3 al 24 agosto per la Valle Maira, sarà attivato un servizio di assistenza sanitaria ai turisti, per la garanzia di prestazioni mediche ambulatoriali e domiciliari ai turisti, sarà attivato in tale periodo, nei seguenti ambiti:

- Media e Alta Valle Maira: attivazione Guardia Medica Turistica (Comuni di Acceglio, Prazzo, Canosio, Cartignano, San Damiano Macra, Stroppo, Macra, Celle Macra, Elva e Marmora)

- Media e Alta Valle Stura: attivazione Guardia Medica Turistica (Comuni di Demonte, Aisone, Vinadio, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco)

Le prestazioni sono soggette a pagamento da parte degli assistiti di 25 euro per visita / prestazione domiciliare, 15 euro per visita / prestazione ambulatoriale.

Su prescrizione medica, è possibile, per persone non residenti nell’Asl CN1, ottenere prestazioni infermieristiche ambulatoriali e domiciliari.