BEE CHANGE: a Cuneo appuntamenti con api e robot per conoscere i cambiamenti climatici

Sabato 20 luglio, dalle ore 16 alle 20, presso l’area delle Basse di Sture a Cuneo, prende il via il calendario di appuntamenti “#BEE CHANGE. Api e robot per conoscere meglio i cambiamenti climatici”, giochi a attività per bambini dai 3 anni in su. L’iniziativa è promossa dal Parco fluviale Gesso e Stura che, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “CCLIMATT – Cambiamenti Climatici nel territorio transfrontaliero”, ha supportato la realizzazione di 5 proposte avanzate da associazioni, aziende e professionisti del territorio volte a sensibilizzare la cittadinanza e a stimolare azioni di contrasto rispetto al problema del cambiamento climatico. #BEE CHANGE, la prima tra le iniziative selezionate dal Parco ad essere presentata al pubblico, è realizzata da La Foresteria dell’Oasi con la collaborazione della Lipu - Riserva Naturale Crava Morozzo.

#BEE CHANGE è un’attività itinerante, che si sposta da un luogo all’altro a bordo di un furgoncino che proprio grazie al progetto “CClimaTT” si è potuto attrezzare con una serie di allestimenti appositamente studiati per facilitare l’approccio e la comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle api e gli impatti che di conseguenza si genereranno. Per i più piccoli, i bimbi dai 3 ai 7 anni, ci sarà la possibilità di giocare, programmare, sperimentare con i Bee-bot, ovvero robot a forma di api. Dai 7 anni in su, invece, i bambini saranno coinvolti in attività di programmazione basate su Scratch per creare storie e videogiochi. Sarà poi possibile addentrarsi nel micromondo degli insetti utilizzando un microscopio e un tablet con apposite lenti o scoprire di più su api e clima consultando la mostra allestita su roll up intorno al furgone.

Fino a fine estate sono programmate le seguenti uscite del furgone #BEE CHANGE:

20 luglio, dalle ore 16 alle 20, area Basse di Stura, Cune

21 luglio, dalle ore 16 alle 20, area relax sottostante il Santuario degli Angeli, Cuneo

27 luglio, dalle ore 16 alle 20, area relax sottostante il Santuario degli Angeli, Cuneo

28 luglio, dalle ore 16 alle 20, area Basse di Stura, Cuneo

25 agosto, dalle ore 16 alle 20, area Orto didattico, Cuneo

31 agosto, dalle ore 16 alle 20, area Basse di Stura, Cuneo

1 settembre, dalle ore 16 alle 20, area relax sottostante il Santuario degli Angeli, Cuneo

1 settembre, dalle ore 16 alle 20, area relax sottostante il Santuario degli Angeli, Cuneo

15 settembre, in occasione del Green Park Festival e di Tuttiinnatura, dalle ore 15 alle 19, Giardino Naturale Lipu, viale Angeli, Cuneo

15 settembre, in occasione del Green Park Festival e di Tuttiinnatura, dalle ore 15 alle 19, Giardino Naturale Lipu, viale Angeli, Cuneo

Gli appuntamenti proseguiranno nell’autunno.

Per sperimentare le proposte di #BEE CHANGE non è necessaria prenotazione: è sufficiente raggiungere il furgone #BEE CHANGE nei luoghi e nelle fasce orarie indicate.