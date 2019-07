Anche la provincia Granda in Albania al Meeting della Resistenza Iraniana

Fra gli intervenuti dalla Granda, l'avvocato fossanese Anna Mantini, attuale vicepresidente di ExpoElette, già assessore provinciale alle Pari Opportunità: "È stata una grandissima emozione per me prendere parte a questo straordinario e molto partecipato meeting, e constatare come la Resistenza civile e femminile Iraniana sia oramai patrimonio di un numero sempre maggiore di cittadini, autorità e istituzioni di ogni parte del mondo. Ancora più significativo che un meeting così strategico a livello planetario si svolga in Albania, un Paese che trent'anni fa si è liberato dalla più feroce dittatura comunista d'Occidente e che ha compiuto dei passi molto importanti dal punto di vista della promozione della partecipazione femminile alla vita economica e politica nazionale. Ringrazio la Presidente Rajavi a nome anche della Parlamentare Europea Gianna Gancia, che fin dall'inizio ha condiviso tali iniziative".