Mondovì: nuovo look per i portici di piazza Monteregale

Nuovo look per il porticato di piazza Monteregale, cuore pulsante del rione Altipiano della città di Mondovì; sono infatti terminati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria.

Gli interventi, attesi e programmati da oltre un anno, erano stati invocati in passato a più riprese in Consiglio comunale dalla minoranza, per bocca di Paolo Magnino (PD) e Stefano Tarolli ("Mondovì a Colori").

L'assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni, aveva promesso da parte dell'intera amministrazione il massimo impegno nei confronti della situazione di degrado in cui versavano i portici, assicurando solerzia e puntualità nell'adozione di provvedimenti specifici.

Pertanto, sono stati rifatti completamente la guaina impermeabilizzante di copertura e gli intonaci e sono stati eseguiti contestualmente anche i lavori di ritinteggiatura.