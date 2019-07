Ladro di biciclette ripreso dalle telecamere e fermato dalla Municipale di Bra

Gli agenti erano sulle tracce del “ladro di biciclette” da diverse settimane: in almeno due casi era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si impossessava di biciclette parcheggiate in città e legate con appositi lucchetti.

Tutti gli agenti braidesi erano in possesso delle foto segnaletiche dell'uomo per poter giungere alla sua identificazione. L'ultimo furto è avvenuto una settimana fa in piazza Roma dove il ladro seriale si era impossessato di una Fat Bike regolarmente assicurata al portabici con il lucchetto.

Venerdì mattina, un agente della Polizia Municipale libero dal servizio e in abiti civili, ha notato il soggetto a piedi in via Carando ed ha avvisato immediatamente la centrale operativa: sul posto in pochi istanti è giunta la pattuglia di pronto intervento che, in via Pollenzo, ha fermato l'uomo e l’ha condotto al Comando di via Moffa di Lisio.

Dalla perquisizione personale effettuata, gli agenti hanno rinvenuto un paio di tenaglie utilizzate presumibilmente per "tranciare" i lucchetti: l'uomo, un trentenne senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia alle spalle, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede, danneggiamento e porto di strumenti da scasso.

Inoltre, d'intesa con la Questura del capoluogo, è stato altresì invitato a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale. Al momento le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici del soggetto e per giungere al rinvenimento delle biciclette rubate.

Si invitano coloro che hanno subito il furto della propria bicicletta a sporgere denuncia presso un ufficio di Polizia. Si consiglia altresì di fotografare sempre la propria bicicletta, fatto che può rivelarsi molto utile sia in caso di denuncia di furto, sia per riconoscere la propria bicicletta in caso di rinvenimento da parte degli organi di polizia.