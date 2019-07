Luna Piena, tour in Defender e Laboratorio per bimbi a Pian Munè di Paesana

Venerdì 19 luglio Pian Munè propone, in collaborazione con Discovery Monviso, una “ciclocena” al rifugio a valle. Il ritrovo è a Paesana alle ore 19, per poi salire a Pian Munè (durata tre ore circa). Seguono cena al rifugio, discesa con la luna e rientro a Paesana. La pedalata accompagnata più cena (antipasti misti, piatto a scelta, dolce, birra o vino) costa 23 euro a persona.

Possibilità di noleggio mtb o e-bike. Per info tecniche sul percorso 348 7825445.

Per quanto riguarda il rifugio in quota di Pian Croesio, venerdì 19 e sabato 20 luglio, ci sarà “Dal tramonto alla luna piena” con cena e festa in quota. Partenza libera (consigliata alle 19.30) lungo l'itinerario classico che porta a Pian Croesio e al Fontanone, dove godersi il tramonto con panorama sul Monviso e sulla pianura. Il tramonto sarà all'incirca alle ore 21.

Si scenderà poi verso il rifugio (5 minuti dal Fontanone) per la cena con menù dedicato (menù fisso a 25 euro con affettati, flan, primo, misto polente, dolce, caffè, un quarto di vino). E poi festa con musica fino all'ora che volete e, per finire, discesa a valle con la luna piena.

Possibilità di andata e/o ritorno con fuoristrada (6 euro salita o discesa - 10 euro andata e ritorno)

Domenica 21 luglio gli amanti del fuoristrada non vorranno perdersi il raduno di Defender.

Ritrovo dalle ore 8,30 alle ore 9,30 a Paesana, in Piazza Piave, per una gustosa colazione offerta dalla concessionaria Jaguar Land Rover Damilano Experience Car di Cuneo. Dopo colazione è in programma un entusiasmante percorso off road sulle montagne che costeggiano il Monviso con arrivo al Rifugio Pian Munè, che vi accoglierà per un pomeriggio di relax con musica dal vivo.

Costi: iscrizione e colazione sono gratuite. Per il pranzo i partecipanti potranno avvalersi dell’ottima cucina del Rifugio oppure organizzarsi individualmente. Le prenotazioni debbono avvenire entro le ore 12 di sabato 20 Luglio

Sempre domenica 21 luglio, alle ore 14, presso il rifugio a valle, “Lo sai come si fa il formaggio? Oggi il tomino lo prepari tu!” laboratorio per bambini in collaborazione con Caseificio Valle Infernotto. Un'occasione per far conoscere i prodotti del territorio e la loro realizzazione.

Info e prenotazioni 328.6925406.