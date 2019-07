E-state in Armonia a Villa Luppo di Saluzzo

Lo splendido parco di Villa Luppo a Saluzzo ha ospitato 200 persone sabato 13 luglio per l'evento dedicato a bambini e famiglie "E-STATE IN ARMONIA": una giornata promossa dalla Cooperativa sociale Armonia, in collaborazione con l'Associazione Smile, per raccogliere fondi a favore dei suoi servizi educativi per minori.

Una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione, iniziata nel pomeriggio con un momento di festa animato dai giochi e dallo spettacolo del mago Trinchetto e accompagnato da una merenda con tanta frutta locale offerta dalla Cooperativa Armonia e dall'Associazione Smile che ha portato i piccoli di Chernobyl ospitati dalle sue famiglie nel periodo estivo.

La festa è proseguita con un breve racconto delle attività realizzate dalla Cooperativa Armonia e dall'Associazione Smile, nella comune passione per l'accoglienza e il sostegno a bambini in condizioni di vulnerabilità. La Cooperativa sociale Armonia ha infatti scelto di destinare il ricavato dell'evento ai suoi servizi educativi e alla comunità di accoglienza per minori che vivono in situazioni di disagio famigliare.

Verso sera il parco si è illuminato per ospitare una cena dedicata a soci e famiglie, realizzata grazie al grande lavoro della squadra di educatori e operatori della Cooperativa Armonia. Tra pochetta e cous cous, i 200 commensali hanno condiviso un momento di ritrovo e convivialità reso possibile grazie alla sponsorizzazione dell'azienda Acqua Eva e alla presenza del Birrificio artigianale Kauss.

La serata è stata allietata con la musica del gruppo di Davide Bessone "Good Music Band" che hanno fatto ballare grandi e piccoli a suon di rock e blues.

Per chi volesse sostenere i servizi educativi per minori, può trovare a Villa Luppo, sede della Cooperativa Armonia, le colorate "piantine" e le erbe aromatiche coltivate nella serra dai ragazzi del progetto Agri Armonia.

Per saperne di più: www.armoniacoop.it , sostieni@armoniacoop.it

La Cooperativa sociale Armonia ringrazia i suoi soci, operatori, le tante famiglie che hanno partecipato, l'Associazione Smile, gli sponsor e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile il successo di questo evento che ha unito solidarietà e divertimento: ciascuno con suo contributo ci aiuterà a far crescere l'albero di Armonia, fatto di tanti rami che sono i suoi servizi dedicati ai soggetti più bisognosi di cura e attenzione (bambini, anziani, disabili...).