Festa patronale di Sant'Anna: apertura straordinaria del museo della Fisarmonica a Robilante

In occasione della festa patronale di S. Anna, il Museo della Fisarmonica e il Museo del Suono e della Comunicazione di Robilante saranno aperti venerdì 19 (in occasione dell’aperitour) e sabato 20 luglio dalle 20,30 alle 23 e domenica 21 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Nel Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale il visitatore viene guidato in un breve viaggio nella storia e nelle caratteristiche della fisarmonica in generale e nello specifico in Val Vermenagna, la “valle della musica”, oltre che nella scoperta di altri aspetti della cultura popolare, come l’intaglio del legno. Il MUS.S.COM. (Museo del Suono e della Comunicazione) offre un percorso dedicato ai mezzi di diffusione del suono e delle informazioni.

Lo sviluppo della comunicazione nei secoli viene illustrata attraverso ingegnose invenzioni, scoperte epocali, eleganti grammofoni, radio di design, allestimenti immersivi… ed attraverso alcune piccole, grandi curiosità! Un’occasione, tra l’altro, per scoprire da dove si è partiti per arrivare ai nostri smartphone…

Per ulteriori informazioni consultare le sezioni dedicate di ogni singolo museo su www.comune.robilante.cn.it (home page-aree tematiche-cultura)