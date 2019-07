In campo a Trinità per ricordare Goodness Nosakhare

Scenderanno in campo alle ore 21 i calciatori di Trinità e quelli di Fossano Sport Senza Barriere per una partita di pallone in memoria di Goodness Nosakhare, il 30enne di origini nigeriane tragicamente scomparso un anno fa, investito da un treno proprio a Trinità.

Il giovane aveva vissuto a Trinità e aveva anche fatto parte delle squadre di richiedenti asilo a supporto volontario dei cantonieri comunali.

Venerdì 19 giugno sarà ricordato con il “1° Memorial Goodness” alle ore 21 con un match che vedrà scendere in campo il Trinità e Fossano Sport Senza Barriere.

“Tra le passioni di Goodness c’era lo sport, soprattutto il calcio – spiegano gli organizzatori della partita -,. Amava giocare a pallone e correre in mezzo a quel prato verde insieme ai suoi compagni del Castello con cui si era trovato al suo arrivo in Italia. Insieme a loro lo ricordiamo così, con una partita in amicizia”.

Per proseguire il clima di sportività e ricordo, al termine della partita ci sarà un piccolo rinfresco.