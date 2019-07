Per il ciclo "Memoria della storia e della cultura alpina sotto le stelle", venerdì 19 luglio alle 21 nel salone comunale di Rittana verrà proiettato il film di Dany Boon "Giù al Nord".



Straordinario film campione di incassi e di risate che ironizza con semplicità e intelligenza sugli stereotipi che separano in Francia, come d'altra parte anche da noi, il nord e il sud del Paese.

Ingresso gratuito.