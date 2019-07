Presentata la ricca estate di Santo Stefano Belbo

L’apice della collina dei Mari del Sud di Cesare Pavese ha accolto la conferenza stampa di presentazione del ricco programma degli eventi estivi che si svolgeneranno, nell'arco dell'estate, a Santo Stefano Belbo. E sono stati proprio i versi della poesia pavesiana ad aprire l’appuntamento al santuario della Madonna della Neve di Moncucco, riportati dalla voce dell’attore albese Paolo Tibaldi, che è intervenuto più volte nel contesto dell’incontro condotto da Fabio Gallina.

Molti gli intervenuti, tra cui diversi giornalisti, operatori del settore turistico, amministratori comunali, organizzatori di eventi e rappresentanti delle associazioni di volontariato. Laura Capra, vicesindaco vicario di Santo Stefano Belbo, ha ricordato il passaggio di consegne alla guida del Comune, dopo la carica assunta da Luigi Icardi in Regione Piemonte, felice di impegnarsi al massimo per proseguire il lavoro con il nuovo assetto amministrativo, sviluppando anche nuovi programmi relativi al turismo e alla comunicazione, e annunciando la volontà di ripetere la formula della conferenza stampa in diversi e suggestivi luoghi santostefanesi, per offrire un aggiornamento costante sugli avvenimenti, ma anche per rendere protagonista il territorio stesso promuovendone l’indiscussa bellezza.

A portare il loro contributo all’esposizione dei programmi, alcuni ospiti tra cui Giuseppe Artuffo, consigliere della Fondazione CRC e presidente di WOW (Wonderful Outdoor Week); Elisa Casetta dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese; il maestro Massimo Marenco, che dirige la Banda musicale Santostefanese; Leonardo Piano, organizzatore del Bike Festival della Nocciola e Alessandro Gallo, coordinatore organizzativo del Rally di Alba. Presenti anche Carla Bue, Segretario comunale di Santo Stefano Belbo e dell’Unione Montana Alta Langa, e Mario Saffirio, pro sindaco rappresentante la comunità di Camo.

La serie di appuntamenti che caratterizza l’estate santostefanese ha in realtà già avuto inizio, con alcuni eventi nel centro storico e con le serate del Cinema all’aperto che si stanno svolgendo, e sta proseguendo proprio in questi giorni con i tradizionali festeggiamenti in frazione Valdivilla dedicati al Moscato (la costinata con la musica di Luigi Gallia è stata rinviata a martedì 16 luglio). In programma poi l’AperiJazz nel centro storico (25 luglio), la Notte Gialla, la grande festa del Moscato d’Asti Sotto le Stelle (27 luglio), il Rally di Alba che farà tappa in piazza Umberto I (28 luglio), la festa a Moncucco (1 agosto), la festa patronale a Camo con il suo Museo a Cielo Aperto (dal 3 al 5 agosto), la Notte dei Falò nell’anfiteatro di piazza San Rocco con il concerto della Filarmonica Santostefanese (4 agosto), i festeggiamenti patronali di San Rocco (dal 10 al 19 agosto) e, infine, gli spettacoli del Pavese Festival con i suoi grandi ospiti tra cui Neri Marcorè, Enrico Rava e Pacifico (31 agosto-1 settembre) che proseguirà poi dal 6 al 8 settembre includendo l’annuale celebrazione del Premio Pavese.

Proseguendo, saranno proposti per ogni mese diversi appuntamenti che saranno comunicati e approfonditi nelle date di avvicinamento, ritrovandosi in luoghi magici come quello di Moncucco in cima alla collina, un balcone naturale sulla lunga valle del Belbo, che lascia senza parole per il grande incanto che sa offrire.