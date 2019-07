Rinviato lo spettacolo del Circo Kdome al Baladin Open Garden di Piozzo

A causa delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la giornata di ieri, lunedì 15 luglio, i lavori di allestimento della struttura hanno subito dei rallentamenti che non consentiranno la messa in opera dello spettacolo previsto per oggi.

Il Baladin Open Garden sarà aperto regolarmente.

La prima serata di circo al Baladin Open Garden sarà quindi domani, 17 LUGLIO, alle ore 21.

Domenica 21 luglio, per recuperare, doppio spettacolo: il primo nel pomeriggio alle ore 17 e il secondo alle ore 21.

I posti disponibili sono 200 per ogni serata. I biglietti gratuiti potranno essere ritirati alla cassa dalle ore 20. Per lo spettacolo pomeridiano di domenica 21 luglio, i biglietti saranno disponibili dalle 16 (dalle 20 quelli dello spettacolo serale).