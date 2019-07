Distretto di Mondovì, due nuovi medici di famiglia titolari

Nei prossimi giorni due medici di famiglia titolari si inseriranno nell’ambito del Distretto di Mondov.

Dal 1° agosto Nicolò Peano svolgerà la propria attività a:

Villanova Mondovì (via Orsi, 2 cell. 366/2497950) nei giorni: lunedì dalle 15.00 alle 17.00, martedì dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, giovedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì dalle 10.00 alle 12.00;

Frabosa Soprana – Località Fontane cell. 366/2497950 - Giovedì dalle 10.00 alle 11.00, ogni 15 giorni.





Dal 5 agosto Elisa Rosso presterà la propria attività a:

Mondovì (in via Quadrone, 8 – telefono, per gli appuntamenti, 0174/40082 - Cellulare 377/0888819). Orari, sempre su prenotazione: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sempre su appuntamento; mentre il venerdi dalle 17,00 alle 19,00, presterà servizio a turno con gli altri medici presenti nell’ambulatorio).

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del MMG nei cui confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta.

Dal 31 luglio cesserà invece l’incarico provvisorio Vittorio Morena. Pertanto, da giovedì 1° agosto, gli assistiti in carico al Dr. Morena potranno effettuare la nuova scelta del medico recandosi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici :

Sportello di Scelta/Revoca presso il Distretto SUD EST – Villanova Mondovi

Tel. 0174/597167

Martedi 08,15/12,30; giovedi 8,15/12,30 - 13,30/16,30

Sportello di Scelta/Revoca presso Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto 99

Tel. 0174/676101-676102-676103-676104-676105

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato)





Si ricorda che i Medici di Medicina Generale operanti con lo studio professionale nei Comuni interessati dalla cessazione dell’incarico del Dr. MORENA alla data del 1 agosto compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta sono i seguenti:





Dr. AMATO Biagio

Dr. ARAGHI Paolo

Dr. ASTEGIANO Giancarlo

Dr. CAPPELLUZZO Leonardo

Dr.ssa CARERI Maria Carmela

Dr. FORMAGGINI Giorgio

Dr. GAVOTTO Giovanni

Dr. PEANO Nicolò





