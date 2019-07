"Neve di luglio": le immagini del Rifugio Giacoletti ricoperto dallo strato di coltre bianca (FOTO)

Il maltempo che ieri (lunedì) ha interessato tutta la Granda, come abbiamo già avuto modo di documentare, ha portato anche un’insolita nevicata in quota.

Le temperature hanno registrato un vertiginoso calo e, mentre in pianura la colonnina di mercurio è arrivata poco sopra i 10 gradi, sull’arco alpino si è toccato lo zero, con la pioggia che si è quindi trasformata in neve.

Dopo le immagini di ieri, oggi vi proponiamo una caratteristica fotogallery del rifugio Vitale Giacoletti, a 2741 metri, in Valle Po.