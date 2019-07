200mila euro al Santuario di Sant'Anna di Vinadio per realizzare una sala multifunzionale

Il Santuario Madonna del Buon Consiglio a Castiglione Tinella nella Diocesi di Alba, il Santuario Sant’Anna di Vinadio a Vinadio nella Diocesi di Cuneo e il Santuario del SS. Crocifisso a Boca nella Diocesi di Novara hanno presentato i tre progetti selezionati, in partenariato con associazioni no profit operanti in ambito sociale e culturale. Per le Diocesi di Casale Monferrato e Vercelli la valutazione potrà avvenire in autunno, non appena sarà messa a punto tutta la documentazione. Le altre Diocesi – Asti, Aosta, Biella, Fossano, Saluzzo, Tortona – dovranno presentare invece i progetti definitivi entro fine ottobre, per consentire la valutazione e la conseguente erogazione dei contributi.

Oltre alle risorse assegnate – ripartite sulle tre componenti del progetto – Fondazione CRT ha messo anche a disposizione un contributo di 12.500 euro per ciascun intervento, attraverso la modalità del matching grant, ovvero di raddoppio delle donazioni raccolte tramite il fundrasing. Sul modello avviato con successo per il Santuario della Consolata di Torino, infatti, è previsto anche per il progetto “Santuari e Comunità” il coinvolgimento di giovani fundraiser specificatamente formati per attivare campagne di raccolta fondi a beneficio delle attività di restauro e delle iniziative sociali e culturali selezionate e finanziate dalla Fondazione CRT.

“Con l’avvio dei primi tre progetti entriamo nel vivo di ‘Santuari e Comunità’ – dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Abbiamo raccolto grande entusiasmo e partecipazione da parte delle Diocesi e delle realtà che ruotano attorno ai Santuari, da sempre meta di pellegrinaggi e punto di riferimento per la comunità, luoghi in cui tessere e ricostruire relazioni sociali. Grazie all’impegno economico e progettuale della Fondazione CRT e alla sinergia attivata con le realtà associative del territorio, potranno realizzarsi progettualità innovative per la salvaguardia di questi beni, accanto a percorsi di coesione sociale e di promozione culturale”.

Il Santuario Madonna del Buon Consiglio a Castiglione Tinella nella Diocesi di Alba, che ha ricevuto 190.000 euro, ha presentato un progetto di recupero del Santuario per una piena fruizione e una migliore accessibilità agli spazi, in particolare per le persone con disabilità motoria. Oltre all’intervento sulla struttura, che prevede fra l’altro la realizzazione di un infopoint, verranno organizzate giornate formative per operatori sociali e sanitari, laboratori esperienziali di welfare culturale, laboratori creativi di arte; saranno realizzati inoltre itinerari turistici e verranno potenziate le sinergie con tour operator e con i settori della ricezione del territorio (come il Baby’s Hill per le famiglie o i tour in e-bike). Partner del progetto sono il Circolo A.C.L.I. “del Buon Consiglio” e l’Associazione culturale “Colline & Cultura”.

Il Santuario Sant’Anna di Vinadio a Vinadio nella Diocesi di Cuneo, cui sono stati erogati 200.000 euro, ha proposto, attraverso il coinvolgimento della comunità, il recupero e il risanamento conservativo della Casa del Randiere, in passato custode del Santuario di Sant'Anna di Vinadio. Al suo interno verranno realizzati una sala incontri multi-funzionale, un percorso museale per valorizzare le peculiarità storico-culturali e naturalistiche del territorio, uno spazio di accoglienza per gruppi di diverse fasce d’età e provenienza, attraverso il coordinamento di giovani che, guidati dalle associazioni partner di progetto, proporranno workshop, weekend, incontri sul territorio. Partner del progetto sono l’Associazione 1000 miglia, la Pastorale Giovanile, l’Associazione Volontari per l’Arte, Associazione NOAU e l’Associazione Cammino di Sant’Anna.

La seconda edizione del bando “Santuari e Comunità” è online sul sito www.fondazionecrt.it con scadenza il 31 ottobre 2019: possono presentare domanda le rimanenti 7 Diocesi del Piemonte e Valle d’Aosta.