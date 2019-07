Comune di Bra: concorso per un posto di specialista tecnico ambientale

Il Comune di Bra ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per il reclutamento di uno “Specialista tecnico ambientale” da impiegare presso la ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive.

Tutti i requisiti per partecipare alla selezione e le informazioni utili alla candidatura sono indicate nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bra nella sezione “Selezione Personale / Concorsi” e all’albo pretorio. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 12 agosto 2019. Le candidature possono essere consegnate di persona o inviate con raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra (via Barbacana 6, secondo piano; orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, il giovedì continuato dalle 8.45 alle 16), oppure spedite tramite posta elettronica certificata alla casella comunebra@postecert.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione al numero 0172.438315 o scrivere a studi@comune.bra.cn.it.

Sono ancora aperti – fino al 1° agosto – anche i termini di presentazione delle candidature per gli altri tre concorsi banditi dal Comune di Bra per la selezione di due Capo Cuoco (Cat. B3, di cui un posto riservato a personale interno) presso la Ripartizione Servizi alla Persona, di due istruttori tecnici direttivi (Cat. D) presso la Ripartizione Lavori pubblici (di cui un posto riservato a personale interno) e un istruttore tecnico presso la Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività produttive. I relativi bandi sono pubblicati sul sito web del Comune.