La Luna protagonista assoluta del nostro cielo con l’eclissi parziale

Ha stregato tutti l’eclissi parziale di Luna, andata in scena ieri sera, martedì 16 luglio. L’oscuramento del nostro satellite è stato visibile anche a Bra e c'è chi non ha perso occasione per immortalare il fenomeno naturale con macchine fotografiche ad alta definizione.



Per godere pienamente dello spettacolo, ecco la foto di Roberto Tibaldi, dello studio "Immaginare" di Bra, che ha reso visibile tutto il fascino di una notte da ricordare.



La parte di Luna oscurata dal cono d’ombra della Terra è stata compresa tra il 55 e il 70%, quindi per circa 2/3, con l'eclissi che ha raggiunto il suo picco tra le 22 e le 23.30. Ricordiamo, per mera curiosità, che proprio il 16 luglio, cinquant'anni fa, partì la missione spaziale Apollo 11 che, pochi giorni dopo, vide il primo passo dell’uomo sulla Luna.