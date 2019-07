Non solo Politecnico: Mondovì raddoppia le università

L'accordo dovrebbe già essere stato sottoscritto in queste ore, in quanto una delegazione monregalese, della quale fa parte anche il vicesindaco Luca Olivieri, si è recata in Asia in occasione del "Prominent School Lerague's Education Forum for Countries along the Belt & Road & the International Culture, Education & arts Festival", a margine del quale la fondazione dovrebbe aver firmato i documenti ufficiali firmerà per la regolamentazione dell'attività che darà, per il prossimo autunno, il via al primo corso universitario a Mondovì.