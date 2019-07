Alba, auto di agente di commercio distrutta dalle fiamme in via Giovanni Ferrero

Vigili del Fuoco albesi nuovamente in azione intorno alle 16 di oggi, mercoledì 17 luglio, in via Giovanni Ferrero, a poche centinaia di metri dall’ingresso dello stabilimento dolciario.



L’intervento si è reso necessario per spegnere le fiamme che avevano avvolto l’Audi di un agente di commercio che si era appena immesso sul corso dopo essere ripartito dai vicini parcheggi a servizio dello stabilimento.



L’incendio si sarebbe innescato in modo autonomo. L’uomo si sarebbe avveduto delle fiamme partite dalla parte inferiore del mezzo grazie alle segnalazioni ricevute dalle auto provenienti in senso contrario.



Avrebbe poi avuto giusto il tempo di accostare il veicolo a lato strada e di recuperare alcuni oggetti dall’abitacolo, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo completamente.



L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di metterlo in sicurezza, in attesa dei mezzi deputati alla rimozione.