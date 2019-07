Auto fuoristrada lungo la “Colletta” tra Barge e Paesana: un ferito lieve

Incidente stradale, stamane (17 luglio) sulla strada provinciale 27, meglio conosciuta come la “Colletta” che collega Barge a Paesana.

Lungo i tornanti della SP27 un’auto, una Fiat Panda, è uscita autonomamente di strada, senza coinvolgere dunque altri veicoli, ed è finita nel fosso parallelo alla sede stradale.

Sul posto sono giunte le ambulanze dell’emergenza sanitaria, da Barge e Paesana per prestare i primi soccorsi ad una donna che, al momento dell’incidente, si trovava all’interno dell’abitacolo della “Panda”. È stato predisposto il trasferimento in ospedale, per gli ulteriori accertamenti del caso, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Insieme alle ambulanze sono interventi anche i Vigili del fuoco, con una squadra giunta dal distaccamento di Saluzzo, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Saluzzo, e il settore viabilità della Provincia di Cuneo.

La strada è rimasta bloccata per qualche minuto, poi il traffico è ripreso, a senso unico alternato.