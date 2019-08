Cosa sapere delle criptovalute

Negli ultimi tempi il dubbio ricorrente di molti è investire nelle criptovalute o non investire nelle criptovalute?

Per decidere cosa fare prima di tutto si deve sapere di cosa si tratta quando si parla di criptovalute.

Il primo obiettivo di questo articolo sarà proprio quello di spiegare, anche a chi è profano della materia, cosa sono i Bitcoin, Litecoin, Ethereum e simili.

Il secondo obiettivo è quello di aiutare a capire se sia conveniente e quali sono le condizioni per investire nelle criptovalute.

Alla fine dell’articolo daremo alcuni consigli a chi ha deciso di investire nelle criptovalute affinché possa aumentare le possibilità di guadagnare.

Per definizione una criptovaluta è un asset, un bene, digitale criptografato usato per gli scambi di tipo finanziario. In parole semplici una criptovaluta può essere definito un bene di tipo digitale (quindi non materiale) creato al computer attraverso la crittografia. Il fatto che le criptovalute, come le loro transazioni, siano crittografate è garanzia di sicurezza per chi le possiede e per chi le vende o le compra. In pratica ogni transazione di compravendita, anche se appare una operazione semplice, in realtà dietro prevede complessi calcoli crittografici che rendono la transazione stessa al riparo da possibili truffe o falsificazioni.

Ogni criptovaluta ha una diversa procedura di creazione e di copravendita come riportato in Bitvavo e siccome al momento le criptovalute sono centinaia per capirne il funzionamento è meglio far riferimento al Bitcoin. Questa è stata la prima criptovaluta ed è nata nel 2009 da una idea di Satoshi Nakamoto (pseudonimo).

Se per le monete classiche come il dollaro o l’euro ci sono le banche centrali a controllare le monete stesse e le loro transazioni per il Bitcoin non c’è nessun controllo centralizzato poiché la natura crittografica delle criptovalute è essa stessa il sistema di controllo.

La creazione di nuovi Bitcoin non è cosa semplice e questa è possibile grazie ad una comunità di persone dette “miners” che grazie a dei potenti computer elaborano il complesso sistema che è alla base di ogni singolo Bitcoin e che varia ad ogni transazione. La complessità dei calcoli criptografici che stanno dietro al Bitcoin è la base della sua sicurezza.

Un po’ per moda/novità un po’ perchè garanzia di sicurezza le criptovalute e il Bitcoin per primo sono diventate un ottimo asset da investimento. Questo successo ha portato il Bitcoin da un valore di circa 3/400 dollari mantenuto fino a circa 4 anni fa fino al picco di quasi 20.000 dollari del dicembre 2017 per poi toccare i minimi di circa 4.000 dollari nel gennaio del 2019. Al momento attuale ogni Bitcoin vale circa 10/11.000 dollari. Come è facile intuire queste ampie escursioni offrono ottime opportunità di guadagno in chi investe in criptovalute, ma espone anche a drammatiche perdite se non si sa come “muovere” i propri investimenti.

Prima di dare dei consigli su come investire in criptovalute va detto che se per loro natura le criptovalute sono esenti da truffe non lo sono invece le modalità di acquisto e vendita poiché queste avvengono piattaforme o agenti che invece negli anni hanno dimostrato di non essere avulsi alle truffe. Per questo motivo la prima regola per investire in modo sicuro nelle criptovalute è utilizzare solo piattaforme autorizzate, regolamentate e di provata fama come https://bitvavo.com/it .

Può essere tranquillizzante sapere che queste piattaforme sono controllate dalle autorità di vigilanza finanziaria europee, le stesse che garantiscono la sicurezza dei sistemi bancari.

Superato il dubbio di investire nelle criptovalute e superati i pericoli delle truffe in molti, se non tutti, nasce spontanea la domanda su come riuscire a guadagnare con le criptovalute.

Prima di tutto va detto che anche se investire nelle criptovalute può offrire enormi possibilità di guadagno questo non può essere certo.

Molti con il Bitcoin hanno ottenuto guadagni milionari, ma è altrettanto vero che molti hanno perso dei soldi. Una delle cause principali delle perdite è stato il grande successo del Bitcoin che ha attirato persone che hanno investito senza neanche sapere cosa fossero le criptovalute.

Un altro punto importante per chi vuole guadagnare con le criptovalute è rendesi conto che per farlo si deve comprare al momento giusto, ma anche vendere al momento giusto.

Chi vuole guadagnare nel mercato delle criptovalute ha a disposizione anche un ulteriore strumento: la vendita allo scoperto. Con questo tipo di operazione, intesa come finanza speculativa, si può per esempio vendere dei Bitcoin allo scoperto, ovvero senza averli comprati, e si può ottenere un profitto quando il valore del Bitcoin scende. Con questo tipo di operazione è possibile guadagnare qualunque sia la situazione di mercato anche se molti invece si ostinano a puntare sempre al rialzo perdendo denaro quando la criptovaluta scende di valore.

Per trarre i migliori profitti dalle criptovalute le si devono conoscere per prevederne l’andamento. Spesso notizie economiche e non solo influenzano il valore delle criptovalute. In merito si può dire che tutte le criptovalute sono legate al Bitcoin. Quando questo sale o scende le altre criptovalute fanno lo stesso.

Per ultimo, ma non meno è saper scegliere su quale criptovaluta puntare. Attualmente esistono centinaia di tipi di criptovaluta ognuna con le proprie caratteristiche, punti di forza e debolezze. Alcune si sono rivelate dei flop ed hanno causato perdite economiche a chi ha dato loro fiducia accecato da momentanei e vacui aumenti di prezzo.

Solo le criptovalute con alla base piattaforme solide, ben studiate e testate nel tempo possono garantire l’opportunità di profitti.