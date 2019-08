Opinioni SoldiExpert SCF: I risultati dei portafogli della società di consulenza finanziaria leader in Italia

Fondata a Milano nel 2001, SoldiExpert SCF ( https://soldiexpert.com/ ) è una delle principali società di consulenza finanziaria (Scf) a livello nazionale. Ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari il 1° dicembre 2018 (delibera OCF n. 961) e a maggio 2015 contava già oltre 100 milioni di euro di masse sotto consulenza. Il valore dell’offerta è testimoniato dai riconoscimenti ottenuti dai consulenti, nonché dalle opinioni SoldiExpert degli investitori che si sono rivolti alla Scf.

I fondatori sono considerati pionieri nel settore della consulenza finanziaria indipendente in Italia. Hanno anche il merito di aver creduto per primi in un modello fee only (ovvero “solo a parcella”) basato sulla Rete. Un progetto che anni fa sembrava irrealizzabile e oggi, come si evince dalle opinioni SoldiExpert SCF, riscuote grande apprezzamento. Merito di una continua analisi dei mercati e dell’approccio attivo, attraverso il quale la società ha sviluppato portafogli che puntano a ottenere risultati migliori dei benchmark di riferimento senza prendere più rischio.

Oltre che per le ottime performance, la proposta di SoldiExpert si distingue per “l’alta professionalità associata a un buon rapporto prezzo/qualità”. A dirlo è Massimo B., uno degli oltre 500 risparmiatori che hanno scelto la consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert.



Nessuna detenzione di denaro o strumenti finanziari (ciascun risparmiatore opera con la banca di proprio fiducia come broker) ma solo consigli e zero conflitti d’interesse: questa è la formula adottata da SoldiExpert SCF che è lo standard in molti Paesi nel mondo finanziariamente evoluti e il modello di business portato avanti da questa società che ha sede a Milano e Lerici (Sp) e clienti in tutta Italia.

I dati relativi ai rendimenti dei portafogli modello consigliati e le opinioni SoldiExpert dei clienti sono visibili sul sito soldiexpert.com secondo un approccio basato sulla massima trasparenza anche delle strategie perseguite che hanno l’obiettivo di fare meglio del mercato ma senza prendersi mai troppo rischi e selezionando gli strumenti finanziari meno costosi e mettendo quindi sempre il cliente (che abbia un patrimonio di 20.000 o di qualche milione di euro) prima di tutto nella tutela del suo interesse.

Riconoscimenti, collaborazioni e pubblicazioni dei consulenti di SoldiExpert

La società è attiva da 18 anni, ma i consulenti finanziari che vi lavorano hanno un’esperienza ultra ventennale nel settore degli investimenti. I fondatori, Salvatore Gaziano e Roberta Rossi Gaziano, vantano collaborazioni con prestigiose testate giornalistiche (tra cui La Verità e Il Fatto Quotidiano), trasmissioni televisive e radiofoniche, oltre che a tenere un blog nel proprio sito, dove nella maggior parte dei casi ci sono le opinioni di SoldiExpert sull’argomento.

Durante l’anno partecipano come relatori a vari convegni dedicati al mondo degli investimenti e del risparmio gestito. Portano la loro firma molti libri ed e-book. “Matrimoni&Patrimoni – Istruzioni aggiornate per l’uso” è l’ultimo lavoro di Roberta Rossi Gaziano, scritto a quattro mani con la giornalista Debora Rosciani, conduttrice di Radio24 e giornalista finanziaria, ed edito da Hoepli. Salvatore Gaziano è autore di “Super Miliardari”, “Investire in Borsa è questione di forza” e “Bella la Borsa, peccato quando scende” fra gli altri oltre che attivo conferenziere e fra i più noti commentatori di finanza personale su Class CNBC (canale Sky 507), sempre dalla parte dei piccoli investitori come dimostrano molti scandali finanziari denunciati (dalle azioni delle banche non quotate ai diamanti d’investimento solo per citarne due) prima che deflagrassero facendo decine di migliaia di vittime.

La costante attività di ricerca e divulgazione economica-finanziaria è valsa a Salvatore Gaziano il premio nazionale “Pergamene Pirandello”, che gli è stato assegnato nel 2009. Da giugno 2018 è consigliere del comitato direttivo di ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente).