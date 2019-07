Riciclaggio e finanziamento del terrorismo dal Piemonte 6.341 segnalazioni (+2,9%)

Continuano ad aumentare, in modo significativo, le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla Uif, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che ha funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone e ne valuta la rilevanza ai fini dell’invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.

Nel 2018, le segnalazioni sono state complessivamente 98.030, circa 4.200 in più rispetto a quelle del 2017 (+4,5%). L’andamento del primo semestre di quest’anno conferma il perdurare di rilevanti ritmi di crescita. I positivi risultati del sistema, anche in termini di qualità della collaborazione, appaiono confermati dalle oltre 35.000 segnalazioni oggetto di approfondimento investigativo da parte della Guardia di Finanza e dalle circa 1.500 confluite in indagini della Direzione Investigativa Antimafia.

Delle oltre 98.000 segnalazioni 6.341 sono arrivate dal Piemonte, che ne ha inviate il 2,9% in più rispetto al 2017. La quota del Piemonte è risultata pari al 6,5% del totale nazionale e inferiore soltanto a quelle di Emilia-Romagna (7%), Veneto (8,4%), Lazio (9,7%), Campania (12,4%) e Lombardia (19,8%).

Le segnalazioni pervenute nel 2018 hanno riguardato operazioni eseguite per un valore di 71 miliardi di euro, contro i 69 dell’anno precedente. Tenendo conto anche della componente di operazioni sospette solo prospettate e non eseguite, il valore complessivo del flusso dell’anno si attesta a 90 miliardi di euro, rispetto agli 83 del 2017.

