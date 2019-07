È tutto pronto per la 17^ Edizione della Sagra della Pesca di Revello

La cittadina cuneese “capitale delle pesche” è impaziente di festeggiare una delle produzione fiore all’occhiello del territorio, in una festa della tradizione che coinvolge tutto questo lembo di terra incastonato fra il Monviso, il rudere del Castello marchionale e la pianura che si apre a est. Una festa di 3 giorni ricchissima di appuntamenti.

Si inizia venerdì 19 luglio, alle ore 19 con l'Inaugurazione e Benedizione della Sagra con la Banda musicale di Revello e la partecipazione del Gruppo Storico Giovanni De Reges.

Alle ore 20 si svolgerà presso il Palapesca, in Piazza San Rocco, la Cena self-service Gran Fritto di pesce.

Poi, alle ore 21,30, sempre in Piazza San Rocco, Musica Occitana con il gruppo La Valada, fino alle ore 24 quando si chiudono gli stand.



Sabato 20 luglio, alle ore 10,30 si svolgerà, presso la Cappella marchionale, il Convegno agricoltura biodinamica, metodo rispettoso ed in armonia con la natura. I relatori sono Marello Cristina - fitoiatra e Arnaudo Stefano - frutticoltore biodinamico.

Alle ore 14 l'apertura degli stand fiera ed esposizioni, con degustazione e vendita di pesche e prodotti locali.

Dalle ore 14,30 presso i locali del Museo naturalistico del fiume Po, la Mostra fotografica Le Alpi tra animali e paesaggi a cura del fotografo cuneese Paolo Masteghin. La mostra sarà anche aperta domenica dalle ore 14,30.

Alle ore 15 sempre nella Cappella marchionale si svolgeranno le attività per le famiglie Marchese per un giorno. Per info: 327 78 04 528.

Alle ore 16:30 in Piazza Vittoria si dà il via alla degustazione dei famosi Persipien, con pesche locali ripiene.

Alle ore 17 in piazza San Rocco Cartoline, i bambini raccontano la montagna, uno spettacolo teatrale per famiglie nell'ambito del progetto Alcotra Pluf a cura della compagnia teatrale UnoTeatro.

Dalle ore 18 uno spettacolare evento 25 metri di crostata alle pesche per i 25 anni di Pasticceria del Viale. Infatti, in occasione dei 25 anni di attività la Pasticceria della famiglia Depetris, in collaborazione con la Proloco e i produttori di pesche revellesi, realizzerà e distribuirà 1 una torta lunga 25 metri sul viale adiacente la pasticceria.

Dalle ore 19 in piazza San Rocco, presso il Palapesca, la Cena self-service Disco Argentino di carne.

Sempre nella serata del 20 luglio, in Piazza della Vittoria, si svolgerà la Notte Gialla con la musica del Dj Crybe.



Domenica 21 luglio si comincia alle ore 8 con A spasso tra le bancarelle in fiera, tra artigianato locale e commerciale, stands aperti fino alle ore 20.

Alle ore 9 apertura stands, fiere ed esposizioni, degustazioni, vendita di pesche e prodotti locali.

Dalle ore 10 ancora degustazione dei famosi Persipien: per tutta la giornata pesche locali ripiene in Piazza Denina.

Alle ore 11,30 in Piazza della Vittoria la Premiazione del concorso La pesca più buona, organizzato dal Comune di Revello in collaborazione con Coldiretti.

Dalle ore 12, in Piazza San Rocco presso il Palapesca, possibilità di Pranzo self-service Gran Fritto misto alla piemontese.

Alle ore 15 musica con il gruppo itinerante Allegri Sognatori.

Alle ore 18,30 presso la Sala Consigliare si terrà un aperitivo culturale Guatemala - Pesca - Cioccolata, per la presentazione del progetto al cioccolato Da Revello a Xela, con i relatori dott.ssa Lucia Bonato e il Maestro cioccolatiere Riccardo Depetris. A seguire verrà servito un aperitivo alle pesche ravellesi e le offerte verranno destinate a sostentamento del progetto.

Dalle ore 19, in Piazza San Rocco, presso il Palapesca, possibilità di Cena self-service Gran Fritto misto alla piemontese.

Alle ore 21 in piazza San Rocco Moda sotto le stelle, sfilata di moda bimbi a cura di Belli e Monelli di Revello e sfilata adulti a cura di Almost Sisters di Envie, con la partecipazione di La Dea della Bellezza, Magico Phon, Romina Frandino e De Rerum Natura. Presenta Ilaria Salzotto, musica con Dj Matteo Dianti.

Alle ore 24 ci sarà la chiusura ufficiale.

Durante tutto il pomeriggio in Piazza San Rocco il Trucca Bimbi.

Le Cene e il Pranzo Self-service sono a cura del catering Cabaret sull'Aia di Staffarda. È gradita la prenotazione al 338 89 33 477



Per gli appassionati, lunedì 22 luglio arriva nel primo pomeriggio a Revello l’Ironbike, per la tappa Acceglio-Revello, e alla sera grande festa al Campo Sportivo Bocciofila.