Sarà il paroliere Mogol a inaugurare il Festival del Sorriso di Cuneo

Il Festival del Sorriso tornerà a Cuneo nel week-end del 20/21/22 settembre, dividendo gli appuntamenti tra Piazza Virginio e Piazza Foro Boario.

Una manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo che ormai è entrata nel cuore dei cittadini della provincia Granda e che promette di ampliare sempre di più i propri orizzonti, puntando su personaggi del panorama comico ma non solo.

Proprio per questi motivi l’associazione Argonauta è felice di annunciare il primo ospite: il grandissimo MOGOL.

Il famoso paroliere, nome d’arte di Giulio Rapetti, autore, produttore discografi co e scrittore, la cui parabola artistica incrocia quella di grandi cantanti come Battisti, Mina, Riccardo Cocciante, Adriano Celentano, Mango, Gianni Morandi e tanti altri, si racconterà sabato 20 settembre alle ore 16 in piazza Virginio, tra aneddoti e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

A seguire l’inaugurazione uffi ciale che si terrà alle 17 alla presenza delle autorità cittadine, dei principali partner del progetto che rendono ogni anno possibile l’iniziativa (Fondazione Crt, Fondazione Crc, UbiBanca e Baladin in primis) e di tutti gli sponsor (Wedge Power, San Bernardo, Fattorie Fiandino e Marval).