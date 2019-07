Venerdì 19 luglio a Trinità, nel campo sportivo, si terrà il primo "Memorial Goodness Nosakhare", per ricordare il giovane ragazzo morto un anno fa in un tragico incidente.

Una partita di pallone che vede scendere in campo in amicizia, Trinità e Fossano, per uno sport senza barriere.

Seguira un rinfresco aperto a tutti