A Tenda alpini di Mondovì e Chasseurs des Alpes insieme per rimettere in piedi la statua della Vergine

A Tenda lavori in corso per la rimessa in piano del capitello della Madonna. Con il tempo, infatti, il piccolo tempio, anche a seguito di nevicate e piogge, si era inclinato in modo molto evidente, rischiando di cadere al suolo.

Grazie all'associazione nazionale Alpini di Mondovì e agli Chasseurs des Alpes, gemellati nel ricordo di tutti i Caduti, è stato possibile procedere con i lavori, a cui ha assistito anche il primo cittadino di Tenda.

I lavori prededono la rievocazione dei tragici fatti della Seconda Guerra Mondiale, in programma il prossimo 1° settembre.