Ripopolamento ittico: 224 mila trotelle fario nei torrenti della Granda

Sono circa 224 mila le trotelle di specie fario che gli agenti del Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo stanno seminando in queste settimane nei fiumi e torrenti della Granda nell’ambito dell’operazione di ripopolamento ittico che si concluderà ad agosto.

Le trotelle di piccole dimensioni (tra i 4 e 6 centimetri) sono fornite dall’incubatoio specializzato di Marco Borroni di Valdieri e cresceranno in modo naturale nei torrenti puliti per poi essere pescate nella prossima stagione.

Le immissioni sono concentrate, per quanto riguarda la pianura, nei canali artificiali e risorgive che non confluiscono direttamente nei torrenti naturali (in prevalenza zone adibite a divieto di pesca), escludendo pertanto tutti i tratti in cui è accertata la presenza della trota marmorata, cosi come indicato dal piano ittico regionale.

Nelle vallata alpine, invece, le semine vengono eseguite sia nelle aste principali, escludendo tutti i tratti di fiumi e torrenti classificati a zona marmorata, sia nei rii laterali, lasciando fuori quelli indicati al piano ittico regionale dove è prevista una gestione passiva della trota fario di ceppo mediterraneo.

Sono esclusi anche i rii indicati della Provincia dove vive la specie autoctona fario di ceppo “mediterraneo” (Salmo macrostigma cosiddetta “trota della Regina”) per evitare incroci con quella di origine “atlantica” (Salmo trutta).