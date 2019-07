Borgo Gesso di Cuneo: Laura Peano interroga la Giunta sull'incidente alla palazzina di via Rocca de'Baldi

A monte dell'interpellanza presentata ufficialmente dalla consigliera di Cuneo Laura Peano (Lega) c'è uno degli episodi di cronaca più recenti della città capoluogo: quello che a Borgo Gesso ha coinvolto un bambino di tre anni e la madre, caduti in un'intercapedine di una residenza privata (e fortunatamente soccorsi dai vigili del fuoco di Cuneo).

La palazzina - situata in via Rocca de'Baldi e un tempo residenza per anziani - vede nella propria stessa area d'ubicazione alcuni stabili di proprietà comunale.

Peano chiede quindi che l'amministrazione comunale si assicuri in merito all'identità dei gestori di quegli stabili ma soprattutto in merito alle eventuali responsabilità dell'amministrazione stessa rispetto a quanto avvenuto.