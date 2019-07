Cuneo, Lauria e i dubbi sul piano inserimento: "Coinvolto anche il titolare di un'attività commerciale"

Abbraccia diversi eventi di cronaca relativi alle dinamiche dell'accoglienza dei migranti - la questione nazionale della Sea Watch 3, la protesta non autorizzata degli stagionali della frutta e il blitz della Guardia di Finanza di Imperia che ha coinvolto anche la nostra provincia - l'ultima interpellanza presentata ufficialmente nella giornata di ieri (mercoledì 17 luglio) dal consigliere comunale di Cuneo Giuseppe Lauria.

Nel documento il consigliere sottolinea come alcuni mesi fa il comune abbia presentato le linee guida per i progetti di accoglienza all'interno del territorio comunale, sottolineando l'importanza non solo delle buone pratiche e della collaborazione tra volontari e operatori del terzo settore ma anche - e soprattutto - del mantenere alta l'attenzione relativamente a quest'ultimi in ogni fase del processo d'integrazione. A fronte di questo, però, il bando "Rifugiati in Rete" è stato disertato del tutto.

Lauria chiede quindi come si pone l'amministrazione comunale rispetto ai vari fatti di cronaca e se oltre al bando "Rifugiati in Rete" siano state battute altre strade a livello comunale; infine, si domande se il sindaco Federico Borgna sia al corrente o meno del fatto che in una delle realtà coinvolte nel piano inserimento sembra esserci anche il titolare di una privata attività commerciale (che quindi non avrebbe necessità di tutti gli aiuti coinvolti all'interno del bando).

L'interpellanza verrà discussa nel prossimo consiglio comunale di Cuneo.