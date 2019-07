Nel Comune di Bra si fa il “censimento amianto” a cura di Arpa Piemonte

Arpa Piemonte (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ha comunicato al Comune di Bra che è in corso, a livello regionale, un censimento delle coperture in presunto cemento amianto (progetto partito nel 2012 con termine all'incirca nel 2020).

In queste settimane è previsto il censimento delle strutture individuate nel territorio del Comune di Bra. I tecnici incaricati dei sopralluoghi sono solitamente 2 persone munite di tesserino e auto con logo Arpa. In nessun caso è previsto che accedano alle abitazioni private, ma può essere necessario che entrino in cortili o aree di proprietà privata per prendere visione delle coperture presenti e chiedere informazioni sulla proprietà e sull’uso dei locali evidenziati.

Nel caso siano interessati condomini, Arpa provvederà a prendere contatto con gli amministratori. Per conoscere meglio l’iniziativa è possibile consultare il sito web Arpa all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune di Bra allo 0172 438353 o ambiente@comune.bra.cn.it