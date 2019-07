Ormea: si cerca un gestore per il convitto forestale

"La durata della convenzione per la gestione del convitto - si legge nel documento ufficiale - è determinata in anni tre. Il soggetto aggiudicatario si dichiara disponibile all'esecuzione anticipata della gestione nelle more della sottoscrizione della presente convenzione. Sono esclusi il rinnovo e la proroga taciti e la durata del contratto è comunque condizionata alla clausola posta nel contratto di comodato dei locali stessi stipulato tra il Comune di Ormea e l'amministrazione provinciale di Cuneo, in base alla quale, per ragioni di pubblico interesse, la stessa Provincia potrà recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi rispetto al momento in cui il recesso sarà operativo".