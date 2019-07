Peveragno: inutilizzabile per ragioni di sicurezza lo scivolo rosso del parco giochi di via S.Giorgio

Non sarà più possibile utilizzarlo fino a quando non sarà stato concretamente messo in sicurezza: è questa la decisione dell'amministrazione comunale di Peveragno rispetto allo scivolo rosso del parco giochi di via S.Giorgio.

La notizia è stata data dall'amministrazione stessa con un divieto affisso alla porta dell'area per bambini, come anche attraverso un post sulla pagina Facebook "Sei di Peveragno se...": "I ripetuti divieti di utilizzo dello scivolo rosso, causa danneggiamento, sono stati ignorati e rimossi; il continuo uso della struttura ha notevolmente aggravato la situazione iniziale aumentando il rischio di infortuni. E già stata attivata la procedura per la sostituzione; purtroppo le tempistiche, legate anche alla stagione estiva, non potranno essere immediate".

"L’amministrazione comunale si rammarica dell’estrema misura adottata, e si scusa per il disagio. Ringrazia per la comprensione e resta a disposizione per eventuali precisazioni".