David Trezeguet denunciato per guida in stato di ebbrezza a ventiquattro ore dalla visita in Langa

L'ex centravanti della Juventus e della nazionale francese, David Trezeguet, è stato denunciato dalla polizia di Torino per guida in stato di ebbrezza nella serata di ieri (mercoledì 17 luglio). Il calciatore, in bianconero dal 2000 al 2010, è stato fermato alla guida del suo suv in una via del centro del capoluogo di regione.

"Curioso" come la disavventura sia accaduta a ventiquattro ore di distanza dalla visita di Trezeguet - e del compagno bianconero Mauro Camoranesi - in Langa, per una cena a Monforte d'Alba (episodio che, come confermato dal sindaco Livio Genesio - non ha però nulla a che fare con quello torinese).

