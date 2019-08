I criteri guida per arredare con stile il bagno, grazie alla convenienza di Ediliamo

Pochi e semplici criteri guida consentono di arredare un bagno perché risulti pratico e raffinato. Ci sono aspetti che condizionano l’arredamento e la sua efficacia in termini di funzionalità, uno di questi è l’ordine. Lo spazio va razionalizzato e se scarseggia, meglio rivolgersi a soluzioni salvaspazio, come l’uso di una postazione vasca-doccia.

Il bagno deve lasciare a chi lo usa tutto lo spazio necessario per muoversi, compiere le azioni legate alla cura del corpo senza difficoltà. Dovrà inoltre promuovere un senso di rilassamento, e solo con un accurato collocamento di ogni componente d’arredo è possibile raggiungere il risultato.

L’ottimizzazione dello spazio comporta l’uso delle pareti, qui possono essere applicate comode mensole e scaffali dove riporre ciò che serve. I contenitori sono imprescindibili per non snaturare, con il disordine, l’ambiente.

Sono da preferire i mobili piccoli e, se necessari, elementi d’arredo mobili (che dispongono di ruote). Non va sottostimata l’importanza dei particolari. Ogni elemento dovrà apparire come parte di un sistema coerente, funzionale ed elegante. L’altezza a cui vengono collocate le piastrelle, ad esempio, va valutata alla luce degli effetti di continuità estetica.

Un bagno ben progettato è uno spazio confortevole. Nella pratica questo criterio coincide con l’accesso a un ambiente facile da igienizzare, in cui ogni componente funzionale è immediatamente accessibile e non manca l’adeguata luminosità. Il gusto deve sapersi adattare ai vincoli posti dall’efficienza.

