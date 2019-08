Whisky Lagavulin: perché è così pregiato e ambito?

I bevitori di whisky sono sempre alla ricerca della bevanda migliore e più pregiata. Trovarla non è sempre facile, perché in commercio ne esistono di svariate tipologie e bisogna essere veri intenditori per individuare quello che corrisponde agli standard desiderati. Ecco perché molti decidono di acquistare il whisky lagavulin su saporideisassi.it .





Il distillato di whisky si ottiene facendo fermentare in botti di rovere dei cereali, tra cui l’orzo, finché non si trasformano in malto. La produzione avviene solitamente in Paesi quali la Scozia e il Canada, ma anche in Irlanda e negli Stati Uniti d’America (in quel caso si chiama whiskey o bourbon). Vi è poi la variante ottenuta dalla segale, denominata Rye, che nasce soprattutto nelle zone fredde dell’Alaska. Nello specifico, il Lagavulin è uno scotch whisky single malt prodotto nella scozzese isola di Islay: è infatti prerogativa della Scozia chiamare i propri distillati scotch whisky (o anche semplicemente scotch), ottenendoli solo ed esclusivamente dall’orzo, senza l’impiego di altri cereali (single malt).





Per produrre il whisky, come già accennato, si parte da ingredienti semplici quali i cereali, l’acqua, il lievito e la torba: quest’ultima è costituita da vegetali naturalmente impregnati d’acqua, che non si decompongono oltre un certo stadio ma tendono a trasformarsi in carbone. Quando lo stadio di germinazione dell’orzo (o di qualsiasi altro cereale) lo trasforma in malto, la torba viene aggiunta al fine di ottenere l’essiccamento. Come è noto, prima dell’imbottigliamento il whisky viene fatto invecchiare in botti di legno pregiato (rovere) per un minimo di 2 anni ma anche oltre 20; in queste botti, di solito è stato precedentemente conservato del bourbon, quindi l’aroma di quest’ultimo viene trasferito al nuovo distillato, rendendolo unico nel suo genere. Ed è proprio così che nasce il Lagavulin, invecchiato tra gli 8 e i 16 anni, dal sapore intenso e affumicato, ma anche dolce e speziato al contempo. La gradazione alcolica di un whisky è sempre intorno ai 40 gradi e si riferisce al prodotto che esce dalla botte prima ancora di essere imbottigliato e distribuito.





Il whisky Lagavulin invecchiato “solo” 8 anni si presenta chiaro quasi come un delizioso vino bianco. Ogni sorso ricorda il Mediterraneo, per il connubio tra il sapore leggermente salmastro e minerale e quello più fruttato che ricorda le arance. Le note dolci, che si riscontrano solo alla fine, hanno accenti spiccati di vaniglia, caramello e un accenno affumicato ad equilibrare il tutto.





La versione House Lannister, con un solo anno d’invecchiamento in più, invece, offre un aroma più dolce già al primo assaggio. Ricco e affumicato a sua volta, può risultare così forte che può rendersi necessario aggiungere qualche goccia d’acqua per gustarlo avendo un’esperienza più morbida.





La Special Release è invece un’edizione limitata invecchiata 12 anni. I toni della liquirizia spiccano decisamente e sfumano in un aroma più dolce, che ricorda la cannella, il pepe nero e lo zucchero di canna. Grazie al rovere americano, di cui sono costituite le botti che lo hanno ospitato, questo whisky risulta profondo e variegato.





Infine, c’è la versione invecchiata ben 16 anni dall’aroma di torba e tè, con note dolci e salate che si alternano in un’esperienza unica per il palato. Sontuoso e molto apprezzato, questo whisky ha persino vinto delle medaglie d’oro in una competizione tenutasi a San Francisco e, nel 2013, ha avuto il titolo di migliore Single Malt.